Български олимпиец и сина му се изправят пред съда за подкуп

Софийска градска прокуратура предаде на съд Иван Иванов и съна му, обвиняеми по дело за подкуп, свързан с Европейско първенство по вдигане на тежести, което се проведе в София през февруари 2024 г. Обвиняемите, баща и син, са обвинени съответно като помагач и извършител за престъплението.

Според обвинителния акт, през декември 2023 г. синът, който по това време е заемал длъжността главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ към Министерството на младежта и спорта (ММС), е поискал подкуп в размер на 62 500 лева от председателя на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести. Сумата е поискана като 5% от държавното финансиране, което федерацията е получила за организирането на първенството.

В замяна на парите, обвиняемият е обещал безпроблемно взаимодействие с ММС, включително приемането на финансовия отчет на федерацията и осигуряване на бъдещо финансиране. Свидетелят, който е председателят на федерацията, е описал действията на обвиняемия като „огромно извиване на ръце“, тъй като е разбрал, че отказът да плати ще доведе до негативни последици за федерацията.

Бащата на обвиняемия, който е бил член на Управителния съвет на федерацията, е обвинен като помагач. Той е предоставял съвети на сина си как да поиска и приеме сумата, както и как да поддържа комуникация със свидетеля.

На 15 декември 2023 г. е осъществена среща в автомобила на председателя на федерацията, паркиран до ММС. Обвиняемият син е получил парите, които са били предварително белязани банкноти, предоставени от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Веднага след като е приел парите, той е бил задържан на входа на сградата на ММС.

Разследването по случая е извършено от КПК под ръководството на Софийска градска прокуратура. Очаква се Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото, предаде Дарик.

