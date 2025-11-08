Български плод поскъпна колкото златото през 2025

Пиксабей

С близо 36% са поскъпнали българските ябълки за последната година, сочи оперативния анализ на Министерството на земеделието в края на октомври.

Заради лоши метеорологични условия реколтата от ябълки бележи спад от 30 на сто спрямо миналата година, предаде Кросс.

Сравнението с аналогичния период на миналата година показват сериозен ръст не само в цените на ябълките, но и на краставиците - с 27% и дините с 24 на 100.

По-умерено са поскъпнали зелето, доматите, десертното грозде и пиперът - с между 1 и 8%. Единствено при картофите се отчитат ценово понижение на годишна база с около 11 на сто.

Анализът отчита още, че към края на октомври има значително по-висока продукция на годишна база от зеле и краставици, като при краставиците, произведени в открити градини, а не в оръжейни скокът е с над 60%.

Продукцията от малини, ябълки, круши, орехи и сливи обаче бележи сериозен спад, като в някои от районите заради лошите метеорологични условия, довели до пропадане на площите, спадът в добивите е до 70 на 100.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!