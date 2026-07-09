Български полицай от Бургас ще пази туристите по улиците на Париж

снимка: МВР

Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление в Бургас е част от международния екип, който ще подпомага опазването на реда в туристическите зони на френската столица.

В рамките на 3 седмици, заедно с униформени колеги от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия, той ще работи по график с полицаи от Парижката дирекция за обществена сигурност DSPAP (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne), съобщават от Вътрешно министерство.

Международният полицейски екип ще функционира в рамките на правомощията на общите европейски бригади. Префектурата на полицията в Париж приветства инициативата и пожела успех на екипа в общата работа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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