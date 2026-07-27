Български пожарникари се борят с огнената стихия в Испания

Кадри Сотир Лазаров

20 български пожарникари помагат на испанските си колеги в борбата с огнената стихия.

Огнеборците ни се намират в испанската провинция Галисия – район в северозападната част на страната, където се намират едни от най-големите горски масиви.

Вече 11 дни главен инспектор Сотир Лазаров е рамо до рамо с колегите си в Испания.

„Ние не сме в най-засегнатата част на Испания, но тук, в тази област, също възникват пожари, и то немалки. Базирайки се на опита от миналата година, Испания е решила този път част от групите, които са предислоцирани, да се изпратят в тази област – Галисия, тъй като по принцип тук са били най-големите пожари във времето, поне това, което на нас ни обясниха“, казва за bTV главен инспектор Сотир Лазаров.

Само за последния месец това е втората група, изпратена от България. Общо 60 огнеборци са участвали в гасенето на 8 пожара.

„Първият пожар, на който реагирахме, беше в близост до село, тоест на практика до първите къщи на самото село. Това са най-опасните моменти. Когато е в гората, има повече време за реакция“, разказва главен инспектор Сотир Лазаров.

„В Испания има немалки територии, които са залесени с евкалипт, което значително увеличава риска от пожарите и след това последващото му развитие. Ние в България нямаме подобна растителност. Тук проблем е и силният вятър, може би това е един от решаващите фактори“, посочва той.

Повишението на температурите създава риск за нови пожари и в този район, докато епицентърът на огненото бедствие е в централната част на Испания.

„От тази провинция са изпратили 40 човека с техника в помощ на Мадрид, което означава, че нещата там не стоят добре, бих казал, че са тежки“, казва главен инспектор Сотир Лазаров.

Мисията на българските огнеборци продължава, в очакване на следващия сигнал, който може да дойде всеки момент.

Редактор "Екип на Петел",

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