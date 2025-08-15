Български продукт тръгна от малък цех през 1991 година и стана хит на 5 континента

Кадър Фб

От малък цех за хляб в Добрич до износ на 5 континента

„Савимекс“ ООД започва като търговска фирма в трудната 1991 г. Днес е един от водещите български производители на снаксове, макаронени изделия и хлебчета за хотдог и бургери. Разполага с модерни производствени мощности в сърцето на Златна Добруджа и е един от големите работодатели в Североизточна България, осигурявайки заетост и широки възможности за професионално развитие на над 300 души, пише 24 часа.

Приходите на компанията за миналата година са близо 45 млн. лв., като почти цялата печалба на дружеството се реинвестират в развитие на производството.

Партньорството с „Лидл България“ започва през 2019 г. и в момента за веригата се доставят 9 артикула - 7 собствена марка на Lidl – макарони и снаксове, и 2 вида солети "Златна Добруджа"

