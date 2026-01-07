Български професор в САЩ: Ако Европа иска сигурност, да се въоръжи

Редактор: Юлия Георгиева, снимка Пиксабей

В новия световен ред виждаме, че демокрацията, зачитането на международното право и суверенитета сякаш отиват на заден план.

Това коментира пред Нова тв проф. Асен Асенов, преподавател по световна икономика в американския университет във Вашингтон.

Заплахите са само началото, но докъде ще се стигне, е рано да се каже. Това е един пореден експеримент да се види докъде стига толерантността на света, в частност на Западна Европа, на Китай и на Русия. Какво може и какво не може в световния ред. От последните месеци имаме нова стратегия за националната сигурност, така че това са нови времена и апетита идва с яденето. Ще видим докъде ще стигнат нещата. Но е възможно САЩ реално да стигне до Гренландия, коментира той.

Бъдещето на НАТО е застрашено, ако се посегне на Гренландия. Тръмп още преди време каза, че НАТО не може да продължава да съществува във вида си досега, така че темата за алианса не е нещо ново. Големият въпрос е какво прави Европа и какви ще са последиците. Ако Европа иска сигурност, трябва да се въоръжи, коментира той.

