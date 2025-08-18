реклама

Български рибар хвана най-красивата риба в Черно море

18.08.2025 / 16:05 2

Кадър Фб

На неочакван улов в Черно море се радва един рибар. Това става ясно от снимка, публикувана в социалните мрежи.

На кадъра се вижда, че мъжът държи голяма риба, на пръв поглед около 25-30 см, която е украсена в най-различни цветове - синьо, червено, жълто, оранжево и т.н.

"Привет от нос Емине

Има и такива красиви риби", гласи текстът към кадъра.

Веднага заваляха коментари под поста. От тях се разбира, че уловената риба е от вида "лапина", пише Блиц.

Лапината, известна още като зеленушка или рулёна (латинско име Symphodus tinca), е морска риба от семейство губанови (Labridae). Среща се в Източния Атлантик – от бреговете на Испания до Мароко – както и в Средиземно и Черно море. В Черно море се среща най-често в южните му части – край Турция, България и Грузия.

Тази риба предпочита каменисти морски дъна на дълбочина между 1 и 50 метра, където се укрива сред водорасли и колонии от миди. Храни се основно с малки безгръбначни, които намира сред пясъка и скалите. Лапината може да достигне дължина до около 44 сантиметра, но обикновено е по-малка.

Характерната ѝ окраска и удължена форма на тялото я отличават от другите представители на семейство губанови. Макар да не е от най-масово срещаните видове в Черно море, тя е добре позната на рибарите и често буди интерес с необичайната си външност.

 

kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 137556 | Одобрение: 15556
Хващал съм такава на вълнолома от вътрешната страна,имахме съсед  професионален рибар, каза че била Калина преди 50 г, имаше лодка до гребната база и беше стоянката,преди да засипят циганския плаж в езерото!!!;)Намусен:wassat:
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 495221 | Одобрение: 90561
Риба джендър.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Форум
