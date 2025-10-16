Български рибари извадиха 2,6 метров звяр от морето и го върнаха

Кадър maritime.bg

Само дни след като риболовен кораб върна на Черно море 170-сантиметрова есетра край Шабла, пореден екипаж доказа, че морето може да бъде щедро, когато към него се отнасяме с уважение. Риболовците от кораб КАЛИАКРА връщат във водите рекордна 260-сантиметрова моруна. Тя е с пет сантиметра по-дълга от уловения от ЕГЕО-2 гигант през миналата година, предаде maritime.bg

Поредният пример за отговорен риболов в Черно море дават кап. Иван Иванов и колегите му от екипажа на КАЛИАКРА – Йордан Шопов, Николай Карастоянов и Ивайло Минчев, които улавят впечатляващия екземпляр на около 7 морски мили източно от н. Маслен нос.

За последните няколко седмици това е третият случай на спасени огромни есетри в българските морски води – знак, че усилията за опазване на изчезващите видове започват да дават резултат.

Уловът на екипажа на р/к КАЛИАКРА е вписан под номер 184 в инициативата „Спасител на есетрите“ на Фондация „За нашето море“.

„Респект към рибарите, които разбират кога да пуснат, не само кога да уловят“, коментират от неправителствената организация, която обяви ежегоден приз за риболовни екипажи, демонстрирали отговорни практики към този уникален вид морски обитател.

