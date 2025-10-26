Български робот влиза в дома ви и директно чисти, мие и подрежда

Кадър Инсайт

С модела Spear-1 роботите вече ще изпълняват задачи само с гласова команда, без да са били в помещението

Български изследователски екип от INSAIT стана първият в Европа, който разработи модел от изкуствен интелект, позволяващ на роботите да се ориентират самостоятелно в нова среда. Технологията Spear-1 дава на машините безпрецедентно триизмерно пространствено разбиране, което означава, че вече не е необходимо роботът да опознава средата предварително.

"Това, което правим, е в реално време роботът да разпознава какво се случва около него и конкретно вече да извършва задачата, която му се налага. Нашата иновация е... това да става 20 пъти по-ефективно, 20 пъти по-лесно роботите да се ориентират," заяви Николай Николов, изследовател в INSAIT, цитиран от bTV.

Досега повечето роботи, включително прахосмукачките в нашите домове, имат нужда да опознаят стаята, в която ще работят, и изискват предварителна настройка от потребителя. С новата технология това изискване отпада напълно.

Как работи моделът Spear-1

Моделът Spear-1 представлява еквивалент на езиковите модели от типа ChatGPT, но в света на роботиката. Технологията позволява на робот само с гласова команда да подреди кухня от пръв поглед, без да е попадал преди в нея. Той е способен да разбира човешки инструкции и да управлява различни роботи, изпълняващи разнообразни задачи в различни условия и среди.

"Използваме данни, които вече са налични в интернет пространството, специфично триизмерни данни, като по този начин предоставяме на роботите тези умения да се ориентират в триизмерното пространство. Ще има много различни роботи, които можем да си купим и ще има модели като нашия, които ще бъдат сложени върху тези роботи," обясни Николай Николов.

Пробивът е в начина, по който моделът обработва физическия свят. Повечето фундаментални модели за роботи се основават на плоски двуизмерни изображения, докато Spear-1 използва реални триизмерни данни. Благодарение на този подход моделът използва до 20 пъти по-малко тренировъчни данни в сравнение с традиционните решения в роботиката.

Технологията е с отворен код

Моделът Spear-1 е с отворен код и универсален, което го прави основа за бъдещи изследвания и приложения в сферата на изкуствения интелект и автономните системи. Технологията ще може да се ползва от изследователи и компании от целия свят безплатно.

До момента толкова прецизни модели за роботика са разработвани само от мултимилиардни компании, много от които пазят своето ноу-хау в тайна. Отварянето на модела за целия свят може да даде нов тласък в разработването на роботи, които да функционират изключително ефективно в заобикалящия ги свят.

Ако днес роботите се ориентират в средата постепенно, стъпка по стъпка, като деца, то с модела Spear-1 те ще бъдат произведени сякаш вече са минали първите години от обучението си и мигновено ще извършват задачите, които им дадем. Без устройство за контрол, а само с гласова команда.

Екипът зад разработката

Зад проекта стои екипът на INSAIT в състав: Николай Николов, Джулиано Албанезе, Сомбит Дей, Александър Янев, проф. Люк Ван Гул, д-р Ян-Нико Цех и д-р Данда Паудел.

С разработката на Spear-1 INSAIT утвърждава ролята на Европа като водещ център за иновации в роботиката и триизмерните изчисления. Новината заема водещо място в редица световни издания, като се прогнозира, че това може да доведе до сериозни промени в световен мащаб.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!