Български шофьор: Колеги, пазарувах в Лидл Германия, днес видях, че на чистачките ми са оставили това
Кадър Гугъл мапс
Любопитен казус споделя български шофьор в групата ШОФЬОРИ НА КАМИОНИ
"Колеги вчера пазарувах в Лидл Германия, днес видях че това са ми оставили на чистачките,как да деиствам аз съм на 350 км оттам", посочва той.
Коментарите не закъсняха:
Сканираш QR кода, и плащаш!
Има банкова сметка , номер за плащане всичко.
Плати в някоя Sparkasse!!
Добре си напазарувал.
Ако имаш онлайн банкиране ги преведи на айбана, който е даден и пишеш на основание осемте цифри, които са най-отдолу.
Сканираш QR кода, през онлайн банкинга и плащаш! Бил си спрял на алея за велосипеди
