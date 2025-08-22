Български шофьор: Колеги, пазарувах в Лидл Германия, днес видях, че на чистачките ми са оставили това

Кадър Гугъл мапс

Любопитен казус споделя български шофьор в групата ШОФЬОРИ НА КАМИОНИ

"Колеги вчера пазарувах в Лидл Германия, днес видях че това са ми оставили на чистачките,как да деиствам аз съм на 350 км оттам", посочва той.

Коментарите не закъсняха:

Сканираш QR кода, и плащаш!

Има банкова сметка , номер за плащане всичко.

Плати в някоя Sparkasse!!

Добре си напазарувал.

Ако имаш онлайн банкиране ги преведи на айбана, който е даден и пишеш на основание осемте цифри, които са най-отдолу.

Сканираш QR кода, през онлайн банкинга и плащаш! Бил си спрял на алея за велосипеди

