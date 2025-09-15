Български шофьор: Пуснах нова функция на Уейз и край на глобите за средна скорост

Пиксабей

Водачите, използващи Waze, вече могат да се възползват от нова функционалност, която следи и показва средната им скорост на движение в определени пътни участъци. Функцията се активира автоматично, когато автомобилът навлезе в зона с камери, измерващи средна скорост и предоставя на шофьора визуална индикация директно на екрана на навигацията.

​Как работи измерването на средна скорост?

​При навлизане в отсечка за контрол, Waze показва специален символ от ляво на екрана, който индикира началото на измерването. По време на преминаването през целия участък, приложението изчислява средната скорост на автомобила. По този начин водачите получават ясна представа дали се движат в рамките на законовото ограничение и имат възможност да коригират скоростта си, за да избегнат нарушение и последваща солена глоба.

​Тази актуализация е от съществено значение, след като Министерството на вътрешните работи и Агенция "Пътна инфраструктура" въведоха в експлоатация системата за контрол на средна скорост чрез камерите на тол системата. Първоначално контролът обхваща натоварени участъци от автомагистрали като "Тракия", "Струма", "Марица" и Северната скоростна тангента на София, като се очаква мрежата от камери да бъде разширявана поетапно.

Какви са ползите за шофьорите

​Внедряването на тази функция в Waze идва след месеци на очакване от страна на шофьорите в България. Досега водачите трябваше сами да изчисляват или преценяват скоростта си в тези зони, което често водеше до несигурност и глоби. С новия инструмент на Waze се цели повишаване на пътната безопасност чрез по-добро информиране на шофьорите и насърчаване на спазването на правилата за движение.

​От българския екип редактори на приложението многократно заявяваха, че имат техническата готовност за внедряване на функцията, като се изчакваше единствено официалното обявяване и сертифициране на участъците от страна на властите.

​С активирането на новата опция Waze затвърждава позицията си на незаменим помощник на пътя, предоставяйки не само навигация в реално време и сигнали за опасности, но и важна информация, която директно помага на шофьорите да се съобразяват с актуалната пътна обстановка и законовите изисквания. Очаква се мярката да допринесе за намаляване на тежките пътни инциденти в най-рисковите отсечки от републиканската пътна мрежа.

