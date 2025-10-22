Български шофьор смая КАТ с шофьорска книжка валидна над 10 години

Булфото, архив

Шофьор от Разградско изненада полицаи с шофьорската си книжка. „Документът“ е с валидност точно 10 години, 5 месеца и 28 дни. Валидността на шофьорските книжки категория В е 10 години.

На 19 октомври лек автомобил е спрян за проверка около 11.15 часа в заветското село Брестовене.

В хода на предприетите контролни действия пред служители на РУ-Кубрат 50-годишният водач от Завет представил шофьорска книжка, на която е придаден вид, че е издадена от властите на Италия.

Свидетелството за правоуправление, „издадено“ с дата 27.11.2023 г. и „валидно“ до 25.05.2034 г., е иззето.

По случая е започнато разследване за престъпление, предаде бТВ.

