Български сладкарки направиха гигантска торта

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Две български сладкарки направиха грандиозна торта, която не е правена с такива размери досега. Тя ще бъде с дължина от 2 метра и широчина от 1.20. Уникалното сладкарско изделие ще се нареже на около 4500 парчета и ще стигне за всички гости на много голяма сватба, като ще бъде и част от сватбено изложение утре.

Смятахме, че ще са ни нужни около 70 кг крем, но после се оказа, че трябват още 30 кг, така че самата торта тежи около 100 кг. Ние ще се стараем да я пренесем внимателно в залата за събитието и там ще могат всички посетители да я видят, а във втория ден на изложението да опитат вкуса на тази торта, каза шеф Светла Александрова.

Тя разкри още, че са използвали и около 1000 яйца.

Отне ни доста време да натрошим тези яйца и да направим консистенцията на блатовете, но продължаваме с подготовката. Избрали сме си крем маскарпоне с пресни плодове, защото смятаме, че е подходящ един лек десерт в края на един бляскав празник. За сватбата ще направим какаови блатове и ще избегнем шоколадовите пълнежи, тъй като искаме да завършат с тортата на деня, допълни по бТВ Александрова.

