Български учени разработват хапче за дълголетие с мед

Хапче за дълголетие е на път да сбъдне вечната младост и благополучие. Разработката е на български учени, а в основата на заветната формула е мед.

Повече подробности за това откритие ракри ръководителят на проекта - професор д-р Милен Георгиев. Той е ръководител на Отдел „Растителна клетъчна биотехнология“ в Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив, и на лаборатория Метаболомика в Института по микробиология на Българската академия на науките.

Професорът бе попитан от Милена Янинска в „Социална мрежа“ с колко този продукт, който се разработва в момента, ще удължи живота.

Това е един въпрос, на който и аз нямам отговор. Това, на което имаме отговор, е, че лабораторните организми и моделни организъм, който ние използваме, живеят с 30% по-дълго. Дали обаче това ще се случи при хората и как ще се случи, ще изчакаме да видим, заяви Георгиев.

Той отговори също и на въпроса при всеки човек ли ще бъде еднакъв ефекта, и всеки човек за всяка възраст и здравословен статус ли ще бъде подходящ.

На етапа, на който сме стигнали, ние по-скоро имаме повече въпроси, отколкото отговори. Това, което имаме като етап на готовност, е един дефиниран продукт по отношение на химичния състав, и една изключително интересна активност. Нашето желание на следващия етап да проведем и едно клинично проучване, за да можем да да отговорим на доста от въпросите, които вие задавате и които постоянно получавам на имейла и по телефона от хора, каза Георгиев.

Дали хапчето ще може да предотвратява някои хронични заболявания, които се появяват с възрастта?

Тепърва предстои изпитването върху хора, но нашето желание е да го направим, тъй като съвсем наскоро направихме едно проучване с един козметичен продукт за предотвратяване на старението на кожата. Видяхме, че има един огромен интерес от хората в тази посока, и нашето желание е да направим същото и с продукта за дълголетие, каза още в „Социална мрежа“ Милен Георгиев.

