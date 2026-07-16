Български военни тръгват за мисия на НАТО в Косово

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Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от Въоръжените сили на България за участие в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) ще се състои днес в Стара Загора, съобщават от Министерство на отбраната.

В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Състава на Сухопътните войски, както и личен състав от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната КИС и Военномедицинска академия.

Формированието ще бъде дислоцирано в база „Виладжио - Италия“ и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност.

Редактор "Екип на Петел",

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