Българските читалища: Кабинетът орязва парите за библиотеки и читалища

Читалищата в България критикуват преработения Бюджет 2026, както и Министерството на културата. Те разпространиха обща протестна декларация, предава bTV.

„Ние, читалища и граждани от цялата страна, изразяваме своето дълбоко възмущение от поредица действия и решения на държавните институции, които показват системно подценяване и неразбиране на жизненоважната роля на народните читалища за опазването на българската идентичност, дух и култура“, се посочва в Декларацията за достойнството и бъдещето на българските читалища.

Според читалищата министърът на културата публично е обещал увеличение на стандарта за субсидирана бройка на читалищата с 25%. От публикувания на 5 декември Проект на Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2026 г. обаче става ясно, че това обещание няма да бъде спазено. В резултат, читалищата в България ще получат с 9 702 160 евро по-малко средства от обявеното.

Читалищните библиотеки

Орязан е и бюджетът за библиотеки. На 4 декември бяха публикувани резултатите по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2025 г. Общата сума по програмата – само 1,242,210 лв. – е най-ниската по тази програма от повече от 10 години. Отпуснатите средства за всички читалища са намалени с 60.12% от исканата сума.

„Стотици селски читалища, оставени с мизерна субсидия (често от порядъка на 5000 лв. годишно), са натоварени със същите обемни бюрократични и административни изисквания за отчети и декларации като големите читалища.“, пише още в позицията.

Ето какво също пише в протестната декларация:

„Изразяваме и своята пълна солидарност с младите лекари, медицинските сестри, акушерките и всички медицински специалисти. Подобно на читалищните дейци, те изпълняват ключова обществена мисия, от която зависи благополучието на цялото общество. Затова смятаме, че трудът им трябва да бъде уважаван и подкрепян, включително с реформа, защото от тяхната сигурност зависи и нашата. Това е израз на гражданска позиция и подкрепа“.

„Читалищата винаги са били част от живата тъкан на местните общности – там, където децата растат, хората се учат, културата диша. Това отношение от властите не може да продължава така. Бъдещето на българската култура и духовност зависи от незабавните и отговорни действия на държавата“.

