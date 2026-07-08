Българските домакинства са сред най-зависимите от тока в ЕС, но отопляват домовете си с възобновяема енергия

Пиксабей

Българските домакинства са сред тези в Европейския съюз, които разчитат най-силно на електроенергията за ежедневните си нужди, но едновременно с това страната е сред европейските лидери по използване на възобновяеми енергийни източници за отопление на жилищата, предаде БГНЕС.

Най-новите данни на Евростат за енергийното потребление в домакинствата през 2024 г. очертават ясно различния енергиен профил на България спрямо голяма част от останалите държави в ЕС. Докато в много западноевропейски страни домакинствата продължават да зависят основно от природния газ, у нас водещо място има електроенергията, а при отоплението сериозен дял заемат възобновяемите източници, включително дървата и биомасата.

На равнище Европейски съюз домакинствата формират 26% от крайното енергийно потребление. Най-голям дял от използваната енергия е природният газ - 29,4%, следван от електроенергията с 26,9%, възобновяемите енергийни източници и биогоривата с 22,8%, нефтените продукти с 10,4% и централното топлоснабдяване с 8,5%. Въглищата вече имат едва 1,9% дял.

България е сред държавите, които разчитат най-много на електроенергия

С дял от 56,6% електроенергията е основният енергиен източник за българските домакинства. По този показател страната се нарежда на второ място в ЕС след Малта (78,8%), докато Швеция е трета с 48,9%. За сравнение, средният дял на електроенергията в Европейския съюз е едва 26,9%.

В същото време държави като Нидерландия (61,0%), Италия (49,2%), Унгария (46,3%) и Люксембург (46,0%) продължават да разчитат основно на природния газ, което ясно показва различния модел на потребление в отделните части на Европа.

България е сред лидерите по използване на възобновяема енергия за отопление

Още по-ясно страната се откроява при отоплението на жилищата. Българските домакинства осигуряват 60,2% от енергията за отопление чрез възобновяеми енергийни източници. По-висок дял има единствено Португалия - 86,6%, а непосредствено след България се нареждат Хърватия (61,9%), Малта (61,7%) и Словения (57,5%).

За разлика от България, в Нидерландия 70,3% от отоплението се осигурява с природен газ, в Италия - 57,8%, а в Унгария - 53,2%. Кипър, Ирландия и Гърция използват основно нефтени продукти, докато Швеция и Дания разчитат най-вече на централно топлоснабдяване.

Електроенергията доминира и при подгряването на вода

И при подгряването на вода България е сред страните с най-силна зависимост от електроенергията. Тя покрива 63,9% от енергийните нужди за тази цел, като по-висок дял има само Малта с 90,4%. След България се нареждат Франция (53,9%) и Хърватия (44,9%).

В северните държави картината е различна. В Дания, Швеция и Финландия повече от половината от енергията за подгряване на вода идва от централно топлоснабдяване, а Нидерландия и Люксембург разчитат предимно на природния газ.

Отоплението остава най-големият разход на европейските домакинства

Данните показват още, че независимо от различията между отделните държави, отоплението остава най-големият енергиен разход за домакинствата в ЕС. То формира 61,5% от крайното потребление в жилищния сектор, а заедно с подгряването на вода достига 77,1% от цялата използвана енергия.

Осветлението и електрическите уреди представляват 14,8% от потреблението, подгряването на вода - 15,6%, готвенето - 6,4%, а охлаждането на помещенията остава с минимален дял от едва 0,8%.

Новите данни на Евростат показват, че въпреки общите европейски тенденции енергийният модел на българските домакинства остава ясно отличим. Страната е сред най-зависимите от електроенергията в ЕС, но едновременно с това е сред държавите, които използват най-широко възобновяеми енергийни източници за отопление на домовете си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!