Българските евродепутати изпратиха писмо за РСМ преди вота

Пекселс

Часове преди в Европейския парламент да гласуват годишния доклад за Северна Македония, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха писмо до колегите си в Страсбург.

Седемнадесетте български евродепутати разказват за палежа на два дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство в Скопие, предаде БНР.

В писмото се осъждат действията срещу дипломатическото представителство на държава членка на ЕС и се изразява сериозна загриженост след многократните действия, насочени срещу българи, български институции и дипломатическа собственост в Република Северна Македония.

"Нито един от тези случаи не е намерил място в докладите за Северна Македония през настоящия мандат", уточняват българските евродепутати.

В писмото се призовава за ясен институционален отговор, съобразен с върховенството на закона, добросъседските отношения и ценностите, очаквани от страна кандидатка за ЕС, каквато е РСМ.

Редактор "Екип на Петел",

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