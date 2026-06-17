Българските изтребители F-16 в първо международно учение

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Български изтребители F-16 Block 70 участваха за първи път в международно учение.

Днешният заключителен ден на учението, по време на който имаше демонстрации на вертолетната авиация, беше заснет от нашия оператор и фен на авиацията Стоян Станчев.

До този момент осемте закупени и получени от САЩ многоцелеви изтребители преминаваха техническо приемане и летателни изпитания. Екипажи на българските F-16 Block 70 и МиГ-29, както и на унгарските JAS 39 Gripen, изпълниха съвместни тактически задачи в рамките на учението „Thracian Blade 2026“, съобщават от Военновъздушните сили (ВВС).

Редактор "Екип на Петел",

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