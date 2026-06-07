Българските метеоролози създават нов портал за опасните явления

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Класическата наука и изкуственият интелект се обединяват успешно в усилията на метеоролозите за изследване и прогнозиране на опасни явления с цел създаването на общодостъпна информация.

Тази идея на европейската програма “Коперник” беше утвърдена на годишната среща в унгарската столица Будапеща, предаде БНР.

Глобалното наблюдение на атмосферата намира широко приложение – от кратките метео модели в личните смартфони до дългосрочното прогнозиране на времето и опасните явления за държавни и военни цели.

На форума българската метеорологична наука беше представена от доцент Илиан Господинов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Той акцентира върху високото ниво на използване на продуктите, предоставяни от услугите по програма ”Коперник” в Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF). В НИМХ се изпълнява проект за внедряване на продуктите на Службата за наблюдение на атмосферата ”Коперник“ (CAMS). В рамките на този проект е създадена специализирана интернет страница, която предоставя информация за замърсяването на въздуха в района на България.

Прогнозата за пренос на пустинен прах е най-популярният продукт за района на България, който през последните години придобива все по-голямо значение за гражданите, тъй като оказва директно влияние върху здравето.

Платформа ”Център за здраве” (Health Hub)

В момента се изгражда втората фаза на проекта, която ще включва предупреждения за различни видове опасности: Наличие на полени във въздуха (за хора с алергии).Наличие на други атмосферни замърсители.Прогноза за опасни нива на UV радиация, помагаща на хората, работещи на открито, да се предпазват.Условия на топлинен комфорт, определяни чрез универсален модел за температурно усещане на човешкото тяло (български модел, разработен в НИМХ).В момента се развиват прототипи на автоматизирана информационна система към този център, като през следващата година предстои проучване в сътрудничество с различни служби в страната за това как се възприема и използва този нов портал

Доцент Господинов сподели, че съвременните предизвикателства пред Европейския център са свързани със съвместяването на технологиите за машинно самообучение (изкуствен интелект) и опазването на историческите изследвания на атмосферата. Продукти за исторически анализ и сезонни прогнози:

В момента се подготвя новата версия ERA6 с по-висока разделителна способност. Тези системи проследяват развитието на метеорологичните параметри в цялото пространство на земното кълбо, като непрекъснато се спасяват и интегрират нови исторически данни, включително от стари сателитни измервания.

Сезонни прогнози:

Използват се глобални климатични модели от няколко водещи световни центъра. Данните са с напълно свободен достъп и могат да се използват от всички заинтересовани страни – граждани, фирми, университети и органи, вземащи решения. България също активно използва тези съвременни продукти за разработването на своите сезонни прогнози.

Редактор "Екип на Петел",

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