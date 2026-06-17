Българските плажове са сред най-чистите в Европа

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Европейската агенция за околна среда и Европейската комисия публикуваха в средата на юни 2026 година своя ежегоден доклад за чистотата на водите за къпане, който изстреля България на престижното трето място в Европейския съюз. Със забележителните 96,9% от наблюдаваните обекти с отлично качество на водата страната ни се нареди веднага след традиционните лидери Кипър и Гърция. Този висок екологичен резултат осигурява мощен коз за родния летен туризъм в разгара на настоящия сезон, доказвайки пълната безопасност на българското Черноморие по отношение на основните микробиологични показатели.

Официалната статистика за сезон 2025 година показва, че българските морски зони и вътрешни водоеми се представят значително над средното равнище за Европейския съюз, където едва 84,8% от местата за къпане попадат в най-високата категория. На върха на класацията застава Кипър със стопроцентов резултат, следван от Гърция с 97,1%. България затваря челната тройка, изпреварвайки Австрия, която допълва елитната четворка с 96,5%.

Зад гърба на страната ни остават световноизвестни туристически дестинации като Италия, Испания, Франция и Хърватия. Постижението е част от стабилна дългосрочна тенденция — това е шеста поредна година, в която в България няма нито едно крайбрежно място за къпане, класифицирано като лошо или незадоволително според европейските стандарти. Въпреки това експертите отчитат минимално отстъпление спрямо предходния екологичен доклад, когато страната ни държеше второто място в Европа с рекордните 97,9% отлични води, пише dunavmost.com.

Високата оценка от Брюксел обаче изисква по-внимателен прочит, тъй като европейският мониторинг се извършва по изключително специфична методология. Водите се проверяват основно по микробиологични параметри за наличие на бактерии като Ешерихия coli и чревни ентерококи, които служат като пряк индикатор за фекално замърсяване и крият рискове за здравето на летовниците.

„Добрата оценка е силен показател за безопасност при къпане, но не е универсален сертификат, че водната среда няма никакви проблеми“, се посочва в официалния анализ на Европейската агенция за околна среда.

Настоящият доклад умишлено не измерва цялостното екологично състояние на морето, реките и езерата. Химическото замърсяване, нитратите, тежките метали и пластмасовите отпадъци остават извън тази класация и се контролират по съвсем други европейски режими. Журналистическо разследване от началото на 2026 година напомни за този контраст, разкривайки, че десетки пречиствателни станции за питейни води във вътрешността на страната изобщо не функционират, което доказва, че отличните показатели на плажовете не означават автоматично перфектно управление на целия воден сектор.

Данните потвърждават и една по-широка европейска тенденция — крайбрежните морски води като цяло са с много по-добро качество от вътрешните водоеми, тъй като реките и езерата са силно уязвими от индустриално и земеделско влияние, особено след интензивни валежи или продължителни суши.

Българските институции обаче няма да могат дълго да лежат на настоящите лаври. През май 2026 година Европейският съюз прие изцяло нови и значително по-строги екологични стандарти. Новите правила ще разширят обхвата на задължителния мониторинг, включвайки за първи път проследяване на опасните вечни химикали, микропластмасите и остатъците от фармацевтични продукти. Европейската агенция за околна среда отправя и изрично предупреждение за нарастващата антимикробна резистентност на бактериите в повърхностните води. Това означава, че през следващите години критериите за получаване на отлична оценка ще станат драстично по-сурови.

Редактор "Екип на Петел",

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