Българските шампиони по киокушин се завърнаха с отличията

България се завръща с отличия от световно първенство по карате киокушин, което се проведе в Саудитска Арабия на 12 и 13 декември.

Три световни титли, два сребърни и четири бронзови медала бележат историческо постижение за родните състезатели, утвърждавайки страната ни сред водещите сили в киокушина.

В първенството участие взеха близо 800 бойци от 32 държави. А ръководството на федерацията определи резултатите, като повод за национална гордост и впечатляващ завършек на спортната година.

"Те са сериозни, отдадени, възпитани, дисциплинирани. България с традиции в карате киокушин не се съмнявахме, че ще имаме успех. Предстои почивка, след която ще видим какви са следващите цели", коментира треньорът сенсей Захари Дамянов, цитиран от България он ер.

"Чувството е неописуемо, много се гордеем с това, че успяхме да представим себе си и държавата ни на това международно състезание", сподели световната шампионка по киокушин Йоанна Дафинкичева.

"Готвили сме се за тях, мечтали сме за тях, борили сме се за тях и се радваме, че го постигнахме", допълни световният шампион по киокушин Виктор Меразов.

