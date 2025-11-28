Българските зърнопроизводители на протест в Брюксел

Булфото

Българските зърнопроизводители ще се включат в организирания от Копа и Коджека - най-голямата организация, представляваща фермерите и земеделските кооперации в Европейския съюз, протест срещу новата Обща селскостопанска политика.

В протеста, който ще се проведе на 18 декември в Брюксел ще участват земеделци от 24 страни-членки, всички те са недоволни от предложената от Европейската комисия реформа на селскостопанската политика - съобщи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов:

"Датата 18-ти декември е избрана неслучайно заради Съвета на премиерите, където ще се гласува многогодишната финансова рамка на Европейския съюз - бюджета за отбрана, бюджета за земеделие. Там е момента и това е всъщност преломната точка, в която трябва да променим нещо. Ще се опитаме да покажем на Брюксел, че не сме съгласни. Потвърдили са го около 10 000 фермера. Колегите от Белгия и от Франция ще бъдат с машини", предаде БНР.

