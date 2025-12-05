Българският Харкулес остана четвърти, напусна „Игри на волята“ на крачка от финала

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

На крачка от финала Чикагото напусна „Игри на волята“. Остана четвърти, но си тръгна с усмивка, още повече, че самата Ралица Паскалева, го трогна с думите, че е бил неин любимец.

На другия полюс са Калин, Алекс и Мирослав, които в тази последователност си завоюваха правото за участие във финала и борбата за 100-те бона.

Те са кралете на Арената, тримата големи в „Игри на волята“, сезон 7, последните оцелели в жестоката война на племената.

„И тримата сте родени шампиони, и тримата заслужавате голямата награда, но победителя ще бъде само един. Всичко се решава утре на Арената, Гответе се за тази последна битка ще бъде страшна“, изпратиха ги водещите Ралица Паскалева и Павел Николов.

Тя описа Чикагото, като човекът багер с ръцете кофи, човекът който цял сезон гребеше с пълни шепи от играта.

„Ти си 100% самороден диамант, абсолютно уникален екземпляр! Един миньор от Гълъбово, който с две ръце изкачи Олимп и се превърна в българския Херкулес на живо“, описа го тя.

