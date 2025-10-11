"Българският Манчестър" изпревари всички градове в Европа

Кадър: Till Vennemann, Уикипедия

Габрово е сред първите градове в Европа, заявили своята амбиция да станат климатично неутрални преди 2030 г. Градът търси решения и работи по проекти, които да направят общината още по-зелена, иновативна, силна икономически, достъпна и отговорена към хората. Тази година Габрово получи Знака за мисия на ЕС (EU Mission Label) – официално признание от Европейската комисия, че е надежден партньор в една от най-важните трансформации на 21 век - климатичната. Отличието призна плановете на града за постигане на неутралност по отношение на климата и сега пред него стоят стратегически задачи в сферите - енергийни системи и сгради; мобилност и транспорт; отпадъци и кръгова икономика; зелена инфраструктура и природосъобразни решения. Задачата не е лесна, но не е нова за местната амбиция и предприемчивост, която успява - с активната подкрепа на хората - собственици на жилища, бизнеси и институции, предаде Стандарт.

Енергийни общности и въглеродно неутрален квартал

Габрово направи първата енергийна общност в България и вече създава втора. Санирането на многофамилни жилищни сгради продължава в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Вече се работи по идея за превръщане на конкретна градска територия във въглеродно неутрален квартал със системи за възобновяема енергия, сградна автоматизация и насърчаване на енергийни общности. Практичното решение идва чрез проект, наречен „Нулево енергиен герой“ –NetZeroHero. Идеята е вместо много отделни и несвързани инициативи, да се работи в една пилотна зона с ясни действия и реални резултати. В зоната има 30 жилищни блока, 2 детски градини, 1 ясла, 1 училище и няколко магазина. Вече се анализира как тези сгради могат да станат по-енергийно ефективни, какви инвестиции са нужни и как да се създадат партньорства между Общината и частни фирми. Целта е да се разработят модели, които да покажат как сградите да бъда обновени така че да пестят енергия и да са по-екологични.

Екологичен транспорт за

най-дългия град в България

Ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии в най-дългия град в България е градският транспорт. Габрово не просто обновява автопарка – той инвестира в по-чист въздух и по-добро качество на живот за всички. На 25 септември тази година беше изпълнен първият курс по линия Габрово – София с новите електрически междуградски автобуси. Това беше първият такъв курс по републиканска транспортна схема в България, изпълнен със 100 % електрически автобус.

Още между 2017 и 2021 г. Габрово осигури първите 3 електробуса и 11 автобуса на CNG, изгради 4 зарядни станции, обнови ключови кръстовища и подлези, и въведе интелигентна транспортна система със 104 електронни табла. Обновяването на обществения транспорт продължава. Тази година бяха доставени 7 електробуса (7-метрови) и 2 (12-метрови), а до края на годината се очакват още 2 дванадесетметрови; изграждат се 2 нови зарядни станции на Автогара Габрово и 5 в депото на „Общински пътнически транспорт“, осветяват се пешеходни пътеки. Със смели стъпки Габрово работи за интегрирана система за интелигентна мобилност.





Трансформация и зелени решения

Габрово вече започна мащабна градска трансформация, която обединява подобрения в градската среда, съществуващи сгради и обществени зони. Целта е по-добро качество на живот, по-силна икономика и повече възможности за култура и образование.

Янтра – символът на Габрово – скоро ще бъде не просто река, а мястото, където ще се разгръща градския живот. Пространството от емблематичния Дом на хумора и сатирата до мост „Христо Ботев“ ще се преобрази в зона за отдих, спорт и култура. Нови пешеходни и велоалеи, зелени кътове, пешеходен мост и първата екстремна писта „пъмптрак“ за велосипеди и скейтбордове ще вдъхнат изцяло нова енергия на бреговете.

Паралелно с това и Домът на хумора се разширява с модерни експозиционни площи, Центърът „Кристо и Жан-Клод“ се превръща в международна сцена, а спортна зала „Орловец“ получава нов живот със съвременна визия. – всичко това вече започва да се случва под едно общо име „Брегове на съвремието“.

Промяната не спира до реката. Два градски парка ще бъдат обновени,единият от които изцяло новоизграден, предвижда се енергийно ефективно осветление, а в крайните квартали започва подмяна на ВиК мрежите.

Габрово продължава да държи на предприемачеството, като се фокусира върху дигиталната трансформация и утвърждаването му като „умен град“. За развитието на силна екосистема работят съвместно бизнесът и образователните институции. Бившето училище „Радион Умников“ скоро ще се превърне в център за дигитални умения и иновации. Там децата и учениците ще се обучават по роботика, автоматизация, виртуална реалност и 3D прототипиране. Това е мястото, където бъдещето на образованието среща въображението и технологиите и ще подготвя учениците за професии на бъдещето.

Следващата стъпка са интегрирани инвестиции в здравеопазване, образование и социални услуги.

Зелените решения на града включват и ускоряване на адаптацията към климатичните промени, чрез участие в ключов проект обхващащ планинските региони на Европа. Чрез него ще бъде картирана зелената и синя инфраструктура и най-важното ще бъде изградена система за ранно предупреждение и мониторинг при природни бедствия.

Столицата на хумора атакува Европейска столица на културата 2032

В Габрово културният календар не е просто списък със събития – той е пулсът на града. От пролет до зима, улиците, парковете и залите се превръщат в сцени за фестивали, изложби, концерти, образователни инициативи и артистични намеси в градска среда. Тук културата не е привилегия, а ежедневие – достъпна, вдъхновяваща и обединяваща.

Съвсем скоро Габрово се сдоби и с ново културно съкровище – Центърът за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“. Кръстен на световноизвестния артист с габровски корени Христо Явашев – Кристо. Това пространство ще бъде лаборатория за идеи, срещи и експерименти. Инсталации, пърформанси, артистични резиденции –ще превърнат Центъра в международна сцена, където местни и чуждестранни творци ще създават, общуват и ще покоряват световни върхове в изкуството.

Няма как да говорим за Габрово без да споменем Карнавала – единственият по рода си в България. Това е не просто събитие, а манифест на сатирата и гражданската активност. Хиляди участници и зрители се включват в пъстрото шествие, което всяка година превръща града в сцена на смях, творчество, но и на значими социални послания.

Високо в планината, където тупти географсокото сърце на България, в местността Узана сред зеленина и чист въздух, се случва уникално за страната ни културно преживявание – „Узана поляна фест“. Музика, екология и устойчиви практики се преплитат в събитие, което не само забавлява, но и образова. Това е фестивалът, който учи, че културата може да бъде и грижа за природата.

Младежкият център в Габрово е мястото, където се раждат идеи, проекти и приятелства. Тук младите хора учат, творят и намират подкрепа. Именно тяхната енергия и креативност са в основата на културната визия на града – визия, която гледа напред и мечтае смело.

Следващата крачка вече е направена - градът на хумора, сатирата и предприемчивия дух се включи в надпреварата за титлата Европейска столица на културата – не като самоцел, а като средство за социална промяна. „Това не е просто участие в конкурс. Това е път към дълбока трансформация на града чрез културата – силен инструмент за социална, икономическа и екологична устойчивост“, заяви кметът Таня Христова.

Габрово не разчита само на визия и амбиция – той вече живее културната промяна. Събитията, пространствата и хората създават приобщаваща среда, в която културата е мост между поколения, професии и общности. Градът е готов да вдъхнови Европа – с хумор, с изкуство и талантлив габровски дух.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!