Българският боксьор Рами Киуан със сребърен медал на Световното първенство в Ливърпул

Рами Киуан загуби финала в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс в Ливърпул, отстъпвайки с 0:5 съдийски гласа на узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев.

Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам, когато Детелин Далаклиев спечели златния медал в Милано.

Съперникът от Узбекистан е трикратен шампион на Азия и световен юношески първенец. 20-годишният Еркинбоев доминираше и в трите рунда днес срещу българина, като особено сериозно превъзходството му се видя във втория. Киуан направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи, предаде БТА.

25-годишният Киуан, който е Европейски шампион от 2024-а година в Белград, вчера на полуфинала беше категоричен над англичанина Калъм Мейкин. Преди това пък отстрани Алън Пери от Шотландия и Сумит Кунду от Индия.

България си тръгва с бронзов медал на Радослав Росенов в категория до 60 кг, а Семьон Болдирев отпадна на четвъртфинал в категория до 85 кг. Така българският отбор изпраща най-силното си участие на световни финали от 20 години насам.

