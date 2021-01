Снимка: Pexels

Българският червен кръст събра 2 милиона лева за българските болници. Точната сума е 1 929 395 лв., като е набрана от благотворителната кампания „Заедно срещу COVID-19”. Сумата е отчетена към 11 януари.

Инициативата продължава, с набраните средства БЧК обезпечава болници в цялата страна с най-необходимото за лечението на пациенти и за обезопасяването на медицинските екипи на първа линия в борбата с COVID-19.

В дейностите на БЧК в отговор на COVID-19 към момента са взели участие общо 5 647 доброволци, благодарение на които над 100 хиляди нуждаещи се са получили хранителни продукти. От БЧК са предоставили и над 3 милиона лични предпазни средства, както и над 20 хиляди PCR теста.

Не по-малко значима е помощта, която организацията оказва на лечебните заведения, които получиха специализирана медицинска апаратура и имущество от бедствения резерв на БЧК за подпомагането на борбата срещу COVID-19, както и хигиенни продукти и консумативи за медицинския персонал и доброволците на първа линия.

Чрез своите дейности в отговор на пандемията БЧК е достигнала до над 430 000 души, като продължава да предоставя актуална, достоверна и навременна информация на обществото. От началото на пандемията организацията предоставя и психосоциална подкрепа на гражданите, които имат нужда от такава, чрез Националния чат за психосоциална подкрепа, достъпен на официалния уебсайт на организацията.



В началото на месеца БЧК стартира и мащабна информационна кампания, свързана с COVID-19, наречена „Направи го за тези, които обичаш“. Целта на инициативата е да подчертае важността от спазването на противоепидемичните мерки и междувременно да предоставя надеждна информация на българските граждани.

Името на кампанията е избрано неслучайно и цели да провокира лична и емоционална ангажираност у всеки гражданин и така да го мотивира да спазва мерките, за да защити близките си. Кампанията е част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19” на БЧК, която се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID) и е подкрепена от Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), която е част от продължаващата вече почти година хуманитарна дейност на БЧК в борбата с пандемията.

Благотворителната кампания „Заедно срещу COVID-19” се реализира паралелно с дългосрочните програми на организацията, подпомагащи едни от най-уязвимите групи в обществото. Сред тях са инициативата „Топъл обяд“, чрез която 1473 деца от социално слаби семейства получават безплатна топла храна през зимните месеци; предоставянето на хранителни пакети за социално слаби граждани по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане; дейностите по програма „Домашни грижи за независим и достоен живот“ в подкрепа на самотни възрастни хора и др.

