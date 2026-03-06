Българският европрокурор Теодора Георгиева се прибира тази вечер в България

снимка: Министерство на правосъдието

Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения, съобщават "Гласове", позовавайки се на източници. Според информацията служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя, допълва Фокус.



Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Преди това стана ясно, че има съмнения, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис, допълват от "Фокус".



Колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.



Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.



Съгласно регламента за Eвропейската прокуратура единствено Съдът на Европейския съюз (СЕС) може да освободи европейски прокурор при тежко нарушение по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради това, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да преценят дали ще поискат освобождаването на съответния прокурор.



Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност до окончателно решение на компетентните институции, като възнаграждението му е спряно съгласно предвидените в Правилника за персонала разпоредби.

