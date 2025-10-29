реклама

Българският конкурент на Лидл, Билла и Кауфланд: Не се планира продажба

29.10.2025 / 21:12 0

Пиксабей

От Фантастико излязоха с позиция:

Уважаеми колеги, партньори и клиенти,

Информираме Ви, че не са водени разговори за промяна в собствеността на „Фантастико груп“ ООД и не се планира продажба на компанията.

Нейното развитие ще продължи по пътя, който сме начертали, следвайки ценностите от създаването ѝ през 1991 г.

        С уважение,

        Владимир Николов

        Оперативен президент

        ФАНТАСТИКО ГРУП

 

