Българският конкурент на Лидл, Билла и Кауфланд: Не се планира продажба
Пиксабей
От Фантастико излязоха с позиция:
Уважаеми колеги, партньори и клиенти,
Информираме Ви, че не са водени разговори за промяна в собствеността на „Фантастико груп“ ООД и не се планира продажба на компанията.
Нейното развитие ще продължи по пътя, който сме начертали, следвайки ценностите от създаването ѝ през 1991 г.
С уважение,
Владимир Николов
Оперативен президент
ФАНТАСТИКО ГРУП
