Българският конкурент на Лидл, Билла и Кауфланд налива 36 милиона в нова база и магазини

Кадър Фантастико

Българската търговска верига "Фантастико Груп" отчита ръст от 2,7 процента в броя на обслужените клиенти за 2024 г. и инвестиции за над 36 милиона лева в разширяване на логистичната си база и модернизация на обектите. Това стана известно на представянето на годишния доклад за устойчиво развитие на компанията от изпълнителния директор Светослав Гаврилов, предаде БТА.

"Ценностите на "Фантастико" не са просто красиви думи, а доказателство за нашия стремеж към развитие и отговорност към клиентите, партньорите и обществото", заяви Гаврилов.

По думите му докладът очертава шест ключови приоритета - качество и безопасност на продуктите, клиентско преживяване, устойчивост на екипа, бизнес почтеност, отговорност към обществото и опазване на околната среда.

Той допълни, че през 2024 г. асортиментът на "Фантастико" е достигнал 40 000 артикула, като компанията работи с над 1000 партньори и доставчици, сред които водещо място заемат българските производители.

В сферата на контрола на качеството Гаврилов отчете, че 25 процента от хранителния асортимент подлежи на лабораторен анализ, като през 2024 година са извършени 1238 лабораторни изследвания, което е 7 процента повече спрямо 2023 г.

"Фантастико Груп" значително е увеличила инвестициите си през последната година, като основен фокус са екологичните и устойчиви решения. Това съобщи финансовият директор на компанията Янислав Стойчев, който подчерта, че въпреки разрастването на веригата, енергопотреблението и въглеродните емисии продължават да намаляват.

"Миналата година средствата, които вложихме, многократно надхвърлиха тези от 2023 г. Освен разширяването на логистичния център и изграждането на нов хладилен такъв, насочихме инвестициите си към енергийна ефективност и зелени технологии", заяви Стойчев.

По думите му всички нови обекти на "Фантастико" са оборудвани с интелигентни системи за управление на сградите, екосъобразни хладилни инсталации и соларни панели. Благодарение на това дружеството намалява въглеродните си емисии с над 39 000 тона годишно.

Компанията оптимизира и своята логистична дейност - всички превозни средства вече са с екостандарт Евро 6, а чрез централизиране на доставките се намаляват транспортните маршрути и емисиите в градска среда.

"Въведохме касетки и палети за многократна употреба, което доведе до сериозни икономии и по-малко отпадъци. Малките стъпки водят до големи резултати, когато се правят последователно", коментира още финансовият директор.

Той допълни, че през последната година "Фантастико Груп" е дигитализирала вътрешния си документооборот, като вече всички разписки и фактури се издават в електронен формат, което е спестило над 12 милиона хартиени копия. Осем магазина работят с електронни етикети, а до края на годината системата ще бъде внедрена във всички 47 обекта на веригата.

