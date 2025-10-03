Българският консул в Израел посети задържания българин Васил Димитров

снимка: МВнР

След своевременни активни действия на външното министерство в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан от „Глобалната флотилия Сумуд“, посочват още от министерството, предаде БТА.

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел. Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

Вчера от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс. Пред медии в Копенхаген премиерът Росен Желязков каза, че България се е свързала с израелските власти и е информирала ,че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви още премиерът.

