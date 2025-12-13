Българският лекарски съюз се събира извънредно

Снимка: Pexels

Делегатите на 79-ия извънреден събор на Българския лекарски съюз ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г., съобщиха от БЛС.

Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ. В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки, предава още БНТ.

Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.

Първият рамков договор е подписан през 2000 г. със срок на действие една година. Едногодишни национални рамкови договори бяха договаряни и подписвани до 2020 г, когато преговарящите страни се договориха срокът на действие да бъде двугодишен.

След подписването на документа, лекарите, желаещи да работят със здравната каса, подписват индивидуалните си договори с районната здравноосигурителна каса.

При констатирани определени нарушения от страна на лекар, договорът може да бъде прекратен.

