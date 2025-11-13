Българският модел електрическа яхта CROOZE EZ28 е финалист в световните награди „The Gussies 2025“

София, България, ноември 2025 г. – Българската компания Crooze е сред финалистите на престижните международни награди „The Gussies Electric Boat Awards 2025“ , които отличават най-иновативните и устойчиви електрически плавателни съдове в света.

Моделът CROOZE EZ28 бе избран от международното почетно жури в категорията „Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft“ , утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене.

„ Това признание означава много за нашия екип – то празнува иновацията, отдадеността и визията зад това, което изграждаме в Crooze. Превърнахме идеите си в инженерни решения, а скиците – в реални изживявания. Така дефинираме същността на Crooze: траен дизайн, съвременна функционалност и електрическа елегантност ,“ споделят от екипа на Crooze Yachts .

Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение , която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление . Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение , което осигурява достъп до ключови функционалности – включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации.

За наградите „The Gussies“

Основани през 2020 г., „The Gussies Electric Boat Awards“ са създадени в чест на Гюстав Труве , френски изобретател и създател на първия електрически извънбордов мотор. Наградите отличават компании и визионери, които развиват чисти, тихи и нулевоемисионни технологии за морски транспорт .

През 2025 г. в конкурса участват 122 електрически лодки от цял свят , като победителите ще бъдат определени чрез гласуване на международно жури (75%) и публичен вот (25%) .

Подкрепете българската иновация!

Може да гласувате за CROOZE EZ28 в категория Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft на официалния сайт на наградите: https://plugboats.com/gussies-voting-2025/

За Crooze Yachts

Crooze Yachts - българският пионер в луксозната електрическа мобилност по вода.

Компанията не просто създава електрически лодки; тя преосмисля свободата и елегантността на плаването. Нейната мисия е да постави нови стандарти в дизайна, изцяло клиентската персонализация и устойчивото инженерство.

Crooze Yachts съчетава авангардна електрическа технология с траен и изискан дизайн . Фокусирана изцяло върху индивидуалния клиент, компанията акцентира за безупречно, екологично чисто и уникално персонализирано изживяване . Целта на Crooze Yachts е да осигури плаване, което не прави компромис с лукса или ефективността, а създава дълготрайни, ценни спомени .



