Българският научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще потегли на четвъртото си плаване към Антарктика

Българският военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) ще потегли на четвъртото си плаване към Антарктика на 7 ноември. Това съобщи пред БТА неговият командир капитан II ранг Радко Муевски, който ще води и тази мисия. По план 34-тата българска полярна експедиция трябва да се осъществи до 14 април, когато корабът ще се завърне във Варна.

Една от основните й задачи е да се завърши обзавеждането на новия лабораторен модул, който бе построен през предишните три години, каза командирът като уточни, че до българската база „Св. Климент Охридски“ ще се пренесат основно мебели и научно оборудване, така че лабораторията вече да бъде експлоатирана в пълния й капацитет.

С НИК 421 ще бъде подсигурена дейността на учените както в района на остров Ливингстън, така и на Южните Шетландски острови. Както досега, ще има съвместна дейност с Испанската атлантическа програма и с екипи от други държави. Планира се корабът отново да стигне до Антарктическия полуостров и до близка аржентинска база, допълни Муевски. Екипажът ще остане около 34-ма души, но ще има и нови попълнения, като отново на борда ще се качат и дългосрочни практиканти от Висшето военноморско училище (ВВМУ).

В периода, когато НИК 421 не е на антарктическа експедиция и е във Варна, екипажът го поддържа и извършва подготовка за следващото плаване, каза още командирът. През лятото с него са проведени учебни практики с курсанти от Морско училище, съвместни проекти с институции за мониторинг в Черно море, както и научно-изследователски дейности с Института по океанология към БАН, при които са правени пробовземания на различни места.

Кап. Радко Муевски участва в откриването на фотографската изложба „Морските антарктици“ във Варна. Тя съдържа портрети на членовете на екипажа на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), участвали в 33-тата българска антарктическа експедиция. Автор на фотосите е Марина Великова.

