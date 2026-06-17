Българският парламент осъди палежа на дипломатическите автомобили в Скопие

кадър: БНТ

Остри реакции в парламента след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на случая. за палежа беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест. Повдигнато му е обвинение.

От управляващата партия осъдиха остро подпалването на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха властите в Северна Македония за прозрачно разследване. Иван Ангелов от "Прогресивна България" коментира: "Настояваме властите в Македония да изпълнят своите задължения и да гарантират сигурността на българските представителства и работещите в тях служители, така и сигурността на българската общности. Призоваваме властите да пресекат всякакви опити за подмяна и изкривяване на мотивите за извършеното престъпления".

От ГЕРБ-СДС поискаха ясни послания от правителството. Георг Георгиев каза, че "съседите и роднините не можеш да си избереш". "Призовавам Министерство на външните работи цялото правителство да бъдат категорични в посланията, които извършват към Северна Македония. Това не е прецедент, това е рецидив", предаде Нова телевизия.

С остра декларация против езика на омразата излязоха от "Продъжаваме промяната". Николай Денков заяви: "Подпалването на дипломатическите коли е провокация и тя е от сили в Северна Македония, който искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Ние трябва да бъдем твърди, но и спокойни".

"Възраждане" настояха за твърди мерки от управляващите. Ангел Георгиев коментира: "Министър-председателят Румен Радев трябва да поиска ЕС да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония. А те никак не са малко, предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!