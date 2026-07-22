Българският паспорт сред най-силните в света с безвизов достъп до 178 държави

кадър: Петел

Българският паспорт продължава да е сред най-силните в света, показва класацията на Henley & Partners. България споделя 11-ата позиция с Румъния, като и двете държави осигуряват достъп до 178 дестинации без предварително издадена виза или с възможност за получаване на виза при пристигане.



Спрямо 2025 г. страната ни се изкачва с четири позиции в класацията – от 15-о на 11-о място, като броят на достъпните дестинации остава 178. В дългосрочен план България отбелязва устойчив напредък – през 2006 г. българският паспорт е заемал 29-о място.



В класацията България се нарежда непосредствено след САЩ и Исландия, които делят 10-ата позиция с достъп до 180 дестинации. След страната ни са Монако на 12-о място със 177 дестинации, пише "Морето".



Начело в индекса остава Сингапур с безвизов достъп до 192 дестинации. На второ място са Япония, Южна Корея и Обединените арабски емирства със 188 дестинации, а Швеция е трета със 187.



След тях се нарежда група европейски държави, сред които Франция, Германия, Италия, Испания, Белгия, Нидерландия, Гърция и др.



Индексът на паспортите на Henley & Partners класира паспортите по света според броя на държавите, до които техните притежатели могат да пътуват без предварително издадена виза. Класацията се базира на данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), допълнени с анализи на изследователския екип на консултантската компания.

Редактор "Екип на Петел",

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