Българският патриарх Даниил: Няма непростим грях

снимка: Булфото

Няма непростим грях – непростим е само онзи грях, за който човек не се е покаял. Това каза Софийският митрополит и Български патриарх Даниил пред миряните в храм „Света Богородица“ в град Долна баня.

Браницкият епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, отслужи в храма великопостно вечерно богослужение с част от Богородичния акатист, пише БТА. В богослужението молитвено участие взе и патриарх Даниил заедно със свещеници от Ихтиманската духовна околия.

Патриархът посочи, че именно сега е това време – да се покаем и да погледнем трезво къде грешим и показваме слабости, да се доверим на Бога, защото Той има сили да ни очисти от греховете. Софийският митрополит и български патриарх припомни, че Бог именно заради това е дошъл – да вземе греховете ни и да ги прости. По думите му, ако ние упорстваме и не желаем, значи проявяваме недоверие. Той посъветва да се доверим на Бога, искреното покаяние очиства душата, така както света Богородица е била чиста по душа, добави патриархът.

По думите му примерът на Света Богородица свидетелства и уверява, че духовната висота е възможна за всеки човек. „Тя е живяла в съвсем обикновено еврейско семейство по онова време и не се е отличавала от останалите хора. Това, което я е отличавало от другите млади девойки, е вярата ѝ в Бога“, каза той.

Патриарх Даниил добави, че Света Богородица е носела в душата си истинско блаженством допълва Бтв. По думите му хората – млади и стари, които не обръщат внимание на вярата в Бога, никога не могат да достигнат това духовно благо и този мир. Той припомни още, че Света Богородица се е отличавала с голямо смирение.

„Постът не е, за да изтормози човека. Той не е диета, а път към онази духовна радост, която Господ ни е приготвил“, добави патриарх Даниил.

Браницкият епископ Йоан каза, че ние благодарим на света Богородица, че чрез Божията светлина е просветлила нашите сърца. Той добави, че трябва да благодарим на Божията майка за това, че молитвено се застъпва за нас.

Архиерейският наместник на Ихтиманската духовна околия, ставрофорен иконом Пламен Димитров, заяви от името на православните християни в околията, че имат радостта патриарх Даниил да се помоли заедно с тях.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!