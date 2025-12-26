Българският патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей отслужиха Света литургия в Истанбул

Кадър БНТ

Българският патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей съвместно председателстваха заседанието на Комисията по междуправославни въпроси този следобед. Това се случи на втория ден от мирното посещение на Негово светейшество във Вселенската патриаршия. Преди това двамата предстоятели отслужиха заедно тържествената Света литургия в патриаршеския храм "Св. Георги", където прозвуча и "Многая лета", съобщава БНТ.

Частица от мощите на св. Патриарх Евтимий дари Българския патриарх Даниил на Вселенския Вартоломей. От своя страна Негово Всесветейшество дари предстоятелят на Българската православна църква с пастирски жезъл, който да ползва в своето служение.

В деня на Събора на Божията майка, пресвета Богородица, двамата предстоятели – Негово Всесветейшество Вартоломей и Негово светейшество Даниил съслужиха заедно тържествената света литургия в патриаршеския храм "Св. Георги".

"След тази велика радост за църквата от Раждането на Исус Христос, което от вчера празнуваме, Владичицата, Светата църква в Константинопол, има още една – втора причина да ликува радостно и това е мирното посещение при нея на негово блаженство Софийския митрополит и патриарх на цяла България Даниил", каза Вселенският патриарх Вартоломей.

Той припомни, че връзките между Констатинополската патриаршия и Българската православна църква датират още от 9-ти век, когато е покръстен цар Борис Първи, приел името Михаил и именно Вселенската патриаршия е била тази, която в по-нови времена е направила нужното, за да спре разкопа и да има единна Българска православна църква. Негово светейшество, Българския патриарх Даниил в ден, като днешния, да служи заедно с Вартоломей в Патриаршеския храм Св. Георги.

Всички предстоятели на Българската православна църква са правили своите мирни посещения във Вселенската патриаршия, след като са се възкачвали на Патриаршеския престол. Утре патриарх Даниил ще отслужи службата в Желязната църква "Св. Стефан", люлката на Българската църковна независимост.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!