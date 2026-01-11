Българският посланик в Скопие: Извършителят на нападението е заснет от камерите

Стопкадър БНТ

Първи думи на български посланик в Скопие след атаката срещу посолството ни.

Вандалско нападение над посолството ни в Скопие. Неизвестен мъж е счупил сътклото на главния вход на дипломатическата мисия. Външно министерство излезе с остра реакция за нападението, като го определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

С българския посланик в Скопие Желязко Радуков по темата разговаря Иво Никодимов.

Нападението е извършено днес, около 12.20 ч. местно време, извършителят е забелязан от охранителните камери – как целенасочено се приближава с тежък , остър предмет към входната врата на посолството, наняс удари и се оттегля в друга посока. Става въпрос за едно все пак укрепено стъкло, витрина на входната врата. То е двойно стъкло, имаме едно прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова не е продължило нападението, тъй като е видял, че след това има още защитни системи, заяви Радуков.

Не съм сигурен дали е резултата от последната ескалация този говор на омразата и манипулация с истината, дипломатически казано, по темата България продължава вече десетилетия. Това действие разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения. Дали човекът се е почуствал насърчен от този говор през последните седмици или преди тях – в случая е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава в резултат именно на този целенасочено създаван наратив, допълни той.

Последва въпрос на Никодимов: Наблюдаваме и една безнаказаност за нападения над български сдружения, включително и за нападение над хора с българско самосъзнание. Едва 8 месеца е присъдата на нападателите над Християн Пендиков. В същото време пък станахме свидетели на доста по-тежка присъда за Люпчо Георгиевски заради това, че е цитирал Ванче Михайлов. Тази безнаказаност от една страна и от друга страна тези двойни стандарти допринасят ли за подобни посегателства?

Аз ви благодаря за този доста прецизен анализ на обстановката. Ако говорът на омраза разширява кръга на потенциалните извършители, то тази безнаказаност на престъпленията срещу българската общност или на престъпленията срещу обекти и фигури, свързани с България, не допуска създаването на една превенция, напротив. Показва на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление. Ще ви припомня, че ние през последните години имаме посегателства срещу българи, имаме стрелба, имаме нападение с брадва. Всички тези или не са били ефективно разследвани, съответно не сме стигнали до съдебна зала, или наказанията са били толкова малки, че напрактика обезсмислят терминът превенция, а напротив – насърчават този тип посегателства. И това е, естествено, притеснително. Не колкото за служителите на нашето посолство, които напълно съзнателно за направили своя избор да дойдат и работят за България тук, но повече се притеснявам за членовете на българската общност, които нямат тази защита , с която се ползваме ние, каза още Радуков.

