Българският премиер с коментар за срещата Тръмп - Путин

Министър-председателят Росен Желязков – с първи коментар след срещата на президентите на САЩ и Русия.

„Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ. Днешното заседание на „Коалицията на желаещите” наблегна на основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право”, написа премиерът в Х. Той подчерта, че страна ни приветства ангажимента на Доналд Тръмп, предаде Нова тв.

