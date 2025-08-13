Българският съюз на оптометристите обяви готовност за протест

Снимка: Пиксабей

От Българския съюз на оптометристите (БСО) настояват за промяна в чл. 26а от Закона за здравето, който ограничава предписването на очила в оптики единствено до офталмолози и специализанти. От организацията искат изменението, защото „за завършилите оптометристи това означава невъзможност за законна практика, принудителна смяна на професията, работа в сивата икономика, емиграция, обезценяване на личните и държавните инвестиции в образование“. Това се посочва в позиция, разпространена до медиите. БСО е изпратило писма до министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, посочва БТА.

„Висшисти с международно призната професионална квалификация са изправени пред парадокс: държавата ги обучава и акредитира, но законът и новоподготвен медицински стандарт им забраняват да упражняват основната си дейност“, се посочва в позицията. В България оптометрията се преподава от повече от 30 години в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет – Варна, по програми, съобразени с европейските стандарти. Обучението обхваща клинична рефракция, диагностика на зрителни аномалии, предписване на корекционни средства и др., се уточнява в становището на БСО.

От БСО обясняват също, че в проект на Медицински стандарт по очни болести се предвижда магистърът по оптометрия да няма право самостоятелно да определя рефракция (диоптри). Проектът е публикуван за обществено обсъждане в портала Strategy, крайният срок за консултации е 29 август.

От БСО смятат, че разпоредбата е дискриминационно и правно необосновано. От организацията са готови да обжалват медицинския стандарт и пред Върховния административен съд, също и да сезират европейските институции.

„В България около 3 млн. души носят очила, което изисква над 5000 прегледа дневно. Оптиките са около 1600, но в над 1400 от тях няма очен лекар“, пише още в позицията на БСО. „Вместо да облекчим офталмолозите, натоварваме ги с рутинни дейности и оставяме хиляди пациенти без навременна помощ“, смятат от организацията.

През март т.г. повече от 250 очни специалисти се събраха на третия конгрес на Националната асоциация на оптиките (НАО) в България. Участие в него взеха и представители на Българския съюз на оптометристите.

