Българско семейство с две деца пострада при челна катастрофа в Халкидики

Пиксабей

Челна катастрофа в Халкидики между български автомобил и друг лек автомобил се е случила днес следобед, съобщават гръцки медии.

Двете коли са се блъснали челно на 60-я км на пътя Солун – Полигирос между населените места Неа Потидеа и Неа Мудания на първия ръкав Касандра. Единият автомобил е бил с българи. В него са пътували 43-годишен български шофьор, 39-годишна жена и две деца на 12 и 6 години, съобщава гръцката "Прототема", предаде бТВ.

В другият автомобил е пътувал 55-годишен киргистански гражданин и още двама пътници - 55-годишна жена и 8-годишно дете.

Петима са ранените, включително три деца. Двете жени и децата са откарани с линейки в болница "Полигирос". Според информацията на медиите, животът им не е в опасност.

Редактор "Екип на Петел",

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