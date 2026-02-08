Българско участие във втория ден на Олимпиадата

кадър: БНТ

Във втория ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина ще се насладим на сериозно българско участие.

Още в 10:00 часа наше време започват квалификациите в паралелния гигантски слалом при мъжете и жените в Ливиньо. Пресявките ще бъдат последвани и от същинската фаза, която ще определи медалистите. Тя започва в 14:00 часа българско време.

В тази дисциплина ще имаме четирима представители и при благоприятен развой можем да се надяваме и на медал(и). На пистата ще видим опитният Радослав Янков и младите ни надежди Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк, предава Спортал.

Българско участие ще има и биатлона. В центъра Антерселва в 15:05 часа наше време започва смесената щафета на 4х6 в един от най-атрактивните зимни спортове. Нашият тим ще бъде представен от Владимир Илиев, Благой тодев, Милена Тодорова и Лора Христова.

Родни участници ще видим днес и в ски-бягането. В Тезеро ще се проведе скиатлонът, където ще ни представят Марио Матиканов и Даниел Пешков.

