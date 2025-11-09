Българското минало има далеч по-голямо влияние върху християнството от познатото

Кадър България он ер

Българското минало има далеч по-голямо влияние върху християнството, отколкото ние си мислим. Това заяви изследователят Николай Колев в предаването "Операция История".

И допълни: "Аз лично, четейки "Веда Словена", имам такова чувство".

В предаването той разкри своя прочит на сборника и се обърна към критиците му: "Не можеш да измислиш 15 хиляди стиха. Не можеш да измислиш даже думи, които днес не се разбират. На онези, които смятат, че това е фалшификация, аз бих отговорил само с думите на поета, който гледа в бъдещето и казва: "Ще има пак звезди... и кучета... ще има, виещи към тях... като преди."

"Винаги, когато има нещо положително, се намират кучета да вият срещу него", каза изследователят пред Bulgaria ON AIR.

"Веда Словена" ни дава етимологията на много думи. Не разбираме значението на тези думи, понеже ежедневно ги употребяваме, но те си имат строго значение и са възникнали по един закономерен път. "Веда Словена" ни дава душевността на родопските българи преди 200 години до преди няколко хиляди години", заключи Колев.

