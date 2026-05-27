Балкан докосва титлата след уникална драма

Стопкадър Max Sport 2

Новият ни баскетболен шампион май изглежда ясен.

Балкан направи изключително важна крачка към титлата в Sesame НБЛ. Тимът от Ботевград излъга с 94:89 Локомотив Пловдив в своята зала в мач №2 от финалния плейоф за короната.

Редовното време не бе достатъчно на двата тима да излъчат победител и мачът влезе в продължение след феноменална тройка на Травис МакКонико за Балкан 1.3 секунда преди финалната сирена. Играчите на Йован Попович изоставаха с 10 точки късно в мача, но по невероятен начин успяха да заличат това изоставане в самия край на редовното време (завършило 81:81) и вкараха двубоя в продължение, което спечелиха с 13:8. Така Балкан вече води с 2-0 в серията и се нуждае от още само една победа, за да триумфира.

Първа част:

Гостите от Пловдив изглеждаха твърдо решени в началните минути да си тръгнат с победа от Ботевград днес, повеждайки с 8:0, преди Травис МакКонико да реализира първите точки за домакините с точна стрелба от далечна дистанция. Кръстомир Михов после вкара тройка за Локомотив за 13:6, а ботевградчани веднага отговориха с точен изстрел зад арката на Джамари Блекмън. Последва кош плюс фаул на Тадж Грийн, който пропусна от линията, но домакините все пак се доближиха на 2 точки при 11:13. Не след дълго резултатът бе изравнен: 15:15, а Константин Тошков изведе Балкан напред при 17:15. Тройки на Томислав Минков, Кхалил Милър и Девъръл Рамзи обаче донесоха 9 точки преднина на гостите, а първата четвърт завърши 28:19 за пловдивчани.

Втора част:

Борба в нападение и стрелба с обръщане на Кхалил Милър под коша на Балкан донесе аванс от 13 точки на Локомотив - 35:22. Преднината на гостите достигна 15 точки, а серията им бе прекъсната от забивка на Тадж Грийн след асистенция в транзиция на Джамари Блекмън. Отиграване на Константин Тошков за три точки след кош и фаул свали разликата на 10 точки, а малко след това Травис МакКонико вкара по впечатляващ начин за 29:39. Кхалил Милър обаче не спираше да създава главоболия на отбраната на Балкан и Локомотив поддържа преднината си от десетина точки. Алекс Симеонов имаше прекрасен шанс, оставен съвсем сам на ъгъла, да свали още разликата, но вместо това Томислав Минков направи резултата с поднасяне 43:33 за гостите. Играчите на Йован Попович пък отговориха с нов хубав пробив на Тошков, довел до отиграване за кош плюс фаул.

Междувременно, съдията Мартин Хорозов нареди момиче, седящо на първия ред, да бъде изгонено от залата, като причината първоначално не остана докрай изяснена. Впоследствие се оказа, че това е приятелката на Травис МакКонико, която е хвърлила предмет на терена.

Тройка на Тадж Грийн пък съвсем "изяде" аванса на гостите, който бе стопен на три точки при 41:44. Алекс Симеонов от линията после доближи домакините на точка. Все пак, тройка от върха на Георги Кендеров даде глътка въздух на Локомотив, а след 20 минути игра резултатът бе 47:46 за момчетата на Асен Николов.

Трета част:

Блестящо отиграване на Кръстомир Михов за кош плюс фаул направи резултата 52:48 за гостите в началото на третия период, а това бе последвано от тройка на Алекс Симеонов за Балкан, който излезе напред след борба в атака и класно изпълнение под коша на Тадж Грийн. Технически нарушения накъсаха играта в средата на третата част, а резултът в нея се движеше кош за кош. Домакините поведоха с 64:60 след кош на Николай Грозев, но Кръстомир Михов изравни за 64:64 с отиграване за 4 точки, след като вкара тройка и бе фаулиран при далечната стрелба. Михов имаше и последната дума в третата четвърт, като с 2/2 от линията оформи резултата след 30 минути игра - 69:66 за Локомотив.

Последна част:

Първите минути на последната четвърт бяха нервни, а Кхалил Милър даде 5 точки аванс на гостите с лесен кош в транзиция - 71:66. Флоутър на Михов увеличи разликата на 7 точки, а над 3 минути от началото на частта домакините така и не можеха да реализират точка. Тройка на Константин Тошков доближи ботевградчани на 4 точки, но Милър бе 2/2 от линията за 75:69. Дълги две на Милър увеличаха разликата в полза на Локомотив на 8 точки и задачата пред Балкан тази вечер изглеждаше все по-трудна. Девъръл Рамзи направи преднината на гостите двуцифрена, а забивка на МакКонико даде някаква надежда на домакините - 71:79. При 10 точки пасив Балкан бе в тежка ситуация, но поредица от грешки на гостите позволиха на "зелените" от Ботевград да се доближат на 3 при 78:81 и малко повече от половин минута до края. 1.3 секунда преди края МакКонико вкара феноменална тройка като на шега с изстрел от много далечно разстояние и резултатът бе изравнен - 81:81. Това бе и финалният резултат от редовното време - следваше продължение.

Продължение:

Драмата от редовното време се пренесе с пълна сила и в допълнителните 5 минути, като МакКонико с тройка изравни за 87:87. Последва тройка и на Тошков, която изведе Балкан с точка напред - 90:89. Пробив на Тошков след това завърши с кош и фаул, после се стигна и до ключова борба в нападение за Балкан, а това позволи на домакините в крайна сметка да пречупят съперника си.

Травис МакКонико бе големият герой за Балкан с ключовата тройка и 23 точки плюс 5 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки. Константин Тошков също имаше решаващ принос с 24 точки, а Тадж Грийн постигна впечатляващ дабъл-дабъл с 14 точки и 16 борби. За Локомотив страхотен мач направи Кхалил Милър - центърът изригна с 26 точки, 18 борби, 3 асистенции и цели 6 чадъра. 20 точки добави Кръстомир Михов, а с 15 се отчете Томислав Минков.

Третият мач от серията е в зала "Сила" в Пловдив, на 30 май, от 19:15 ч.

Стартови състави:

Балкан: Джамари Блекмън, Травис МакКонико, Тадж Грийн, Андрей Иванов, Николай Грозев

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

