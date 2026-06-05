Балкан спечели баскетболната титла след епична битка до последните секунди

Стопкадър Спортал.бг

Баскетболният Балкан ликува с осмата си титла на България. Тимът на Йован Попович триумфира след гладиаторска битка с Локомотив Пловдив с 81:80 (20:18, 18:21, 22:19, 21:22) в решаващия пети мач от финалния плейоф на Sesame НБЛ.

В "Арена Ботевград" гостите бяха много, много близо до триумфа, водейки с точка преднина 12 секунди преди края. Последната дума обаче имаше Травис МакКонико, който реализира шампионската стрелба за Балкан 3 секунди преди финалната сирена.

Двата тима си раземниха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала "Сила". Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналтата серия с детронирания от тях шампион Рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят впечатляващ обрат до 3-2.

Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че я спечели с 3-0 срещу Черно море Тича. Резултатът обаче е малко заблуждаващ, тъй като в първите две срещи варненци бяха много-много близо до победата.

В редовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу новака.

Днес старши треньорът на "смърфовете" Асен Николов бе облякъл интересна черна тениска на Локо Пловдив, а играчът на пловдивчани Ради Глухчев е появи с изрусена коса, надявайки се това да донесе късмет на него и отбора му днес.

В залата бе и националният селекционер на мъжкия ни тим Любомир Минчев, пише Спортал.бг.

Първа част:

Борба в нападение позволи на Димитър Димитров да реализира първите точки в мача, а гостите отговориха с хубав пробив и кош на Девъръл Рамзи. Илиян Пищиков стана автор на първата тройка в мача и тя позволи на ботевградчани да поведат с 9:4. Поредната борба в атака на домакините доведе до кош на Андрей Иванов за 13:6. Не след дълго забивка на Травис МакКонико даде 9 точки преднина на играчите на Йован Попович - 15:6. Хубав пробив и успешно поднасяне на Грант Сингълтън свалиха разликата на 5 точки, но секунди по-късно Пищиков порази целта от далечна дистанция - 20:12. Пловдивчани пък отговориха с тройка на неудържимия в тези минути Грант Сингълтън. След 10 минути игра Балкан води в резултата с 20:18.

Втора част:

Кхалил Милър изравни за 20:20 със забивка, но Андрей Иванов с тройка от ъгъла даде аванс от три точки на Балкан. Секунди по-късно пък не закъсня отговорът на гостите - тройка на Кръстомир Михов за 23:23. Илиян Пищиков пък стана първият играч в мача с двуцифрен брой точки след третата си тройка в мача - 26:23. Нова борба в нападение малко след това, дело на Тадж Грийн, доведе до негова точна стрелба под коша и 30:23 за домакините. Последва прекъсване, взето от Асен Николов, а след него гостите направиха серия от 7:0, изравянвайки при 30:30. Чудесен пробив на Пищиков завърши с кош за 34:30, но "смърфовете" отговориха с успешен пробив в транзиция на Девъръл Рамзи. Впечатляваща тройка на Сингълтън пък доведе до равенство 35:35. Хубава асистенция на Рамзи към Кръстан Кръстанов позволи на Локо да поведе с точка, а Андрей Иванов падна в опит да догони едан топка, но за щастие бързо се изправи на крака. След 20 минути игра Локомотив има точка преднина - 39:38.

Трета част:

Третият период започна много силно за домакините, които направиха серия от 8:0, за да поведат с 46:39, а играта на гостите от началото на второто полувреме определено не върви. Пловдивчани обаче отговориха с 8 поредни точки за равенство 46:46. Тройка на Томислав Минков изведе Локо напред при 49:48, а резултатът се движеше кош за кош. Тройка на Травис МакКонико доведе до изравняване на резултата при 53:53, а последва и тройка на Константин Тошков - 56:53. В самия край на третия период девъръл рамзи получи лош удар в лицето и му потече кръв, след като с Константин Тошков си удариха главите.

Третата четвърт пък приключи при 22:19 за домакините, които водят с две точки преди заключителния период - 60:58.

Последна част:

Последната част започна с мини серия за гостите - 4:0, а Андрей Иванов изравни за 62:62. Йоанис Кикрилис вкара дръзка и изключително важна тройка за Локо, давайки преднина от две притежания на тима си - 67:63. Борба в атака на Димитър Димитров и хубаво негово отиграване под коша свалиха разликата на две точки при 67:69, а Локо отговори с пробив и поднасяне с табло на Кръстомир Михов. Секунди по-късно МакКонико вкара за Балкан, а веднага след това той се възползва и от грешка на гостите и с лекота изравни за 71:71. Топката след това се завъртя по ринга но не мина през мрежичката при опит за тройка на Михов, а Шоу Андерсън трябваше да напусне игра за пето лично нарушение. Кош и фаул на Сингълтън позволи на Локо да поведе с точка, а се стигна и до пето лично нарушение на Димитър Димитров, но Балкан отговори с точна стрелба на МакКонико за 77:76. После пък Кхалил Милър бе фаулиран от Тошков при стрелба от зоната за три точки. С 2/3 центърът отново изведе Локо напред с точка - 78:77. Пищиков пък вкара изключително важен кош за 79:78 само 24 секунди преди края. 12 секунди преди края пък Рамзи с точна стрелба за дълги две отново изведе Локо напред. МакКонико пък демонстрира класата си, като успя с изстрел с висока парабола да даде точка аванс на Балкан само 3 секунди преди края.

Стартови състави:

Балкан: Джамари Блекмън, Травис МакКонико, Илиян Пищиков, Тадж Грийн, Димитър Димитров

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

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