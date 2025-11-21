Балони отново затвориха летището във Вилнюс

Пиксабей

В Литва - пореден инцидент с балони на контрабандисти стана повод летището във Вилнюс да бъде затворено за часове.



Твърди се, че балоните са изпратени от територията на Беларус от контрабандисти на цигари. Според властите във Вилнюс, беларуският президент Александър Лукашенко е наясно с тази практика, която Литва разглежда като форма на хибридна атака.

Миналия месец балтийската република затвори граничните си пунктове с Беларус, след като метеорологични балони нарушиха въздушното ѝ пространство, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!