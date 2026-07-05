Балтийските лидери се събраха в Берлин, за да очертаят общи приоритети за срещата на върха на НАТО

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц посрещна в петък в Берлин лидерите на трите Балтийски републики – президентите на Литва и Латвия Гитанас Науседа и Едгарс Ринкевичс и премиера на Естония Кристен Михал – за разговори за очертаване на общи приоритети за започващата вдругиден в Анкара годишна среща на върха на НАТО, предадоха ДПА, Ройтерс и телевизия „Евронюз“, цитирани от БТА.

Срещата в Берлин във формата "Б3+1" бе предшествана от официално работно посещение на латвийския държавен глава Ринкевичс в Талин по покана на естонския му колега Аларс Карис, информираха държавните радиа и телевизии на двете съседни страни - ЛСМ и ЕРР. На форума в Германия бе обсъдено и намерението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия в страната

По отношение именно на срещата на върха на НАТО в турската столица на съвместната си пресконференция с Науседа, Ринкечивс и Михал в Берлин Мерц отхвърли новите критики на американския президент Доналд Тръмп, нарекъл разходите за отбрана на европейските съюзници на Вашингтон в алианса „смехотворни“, съобщиха ДПА и Ройтерс.

Германия е в процес на удвояване на своя бюджет за отбрана в рамките на четири години, каза Мерц в Берлин. „Това е най-голямото усилие, което някога сме полагали за укрепване на отбранителните си способности. В това отношение няма от какво да се срамуваме“, добави той, цитиран от ДПА.

Мерц каза, че възнамерява да подчертае това в Анкара пред Тръмп. „Всеки, който погледне внимателно числата, би трябвало да признае" решимостта на европейските държави да играят съществена роля за отбраната на НАТО, заяви канцлерът – лидер на консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз, цитиран от ДПА.

Агенцията припомня, че под натиска на Тръмп на миналогодишната среща на върха в Хага, Нидерландия, както и с оглед на нарастващата заплаха от Русия, страните в НАТО се ангажираха да увеличат чисто военните си разходи от 2 на 3,5 процента от националния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2035 г., като и да заделят в рамките на същия период още 1,5% за съпътстваща инфраструктура.

Американският президент обаче продължава да критикува европейците в социалната си платформа Трут соушъл, обръща внимание ДПА. „Съединените щати харчат далеч повече пари за НАТО от която и да е друга държава, без да има никаква полза от това“, написа той. „САЩ - 999 милиарда долара, Обединеното кралство - 90,5 милиарда долара, Франция - 66,5 милиарда долара, Италия - 48,8 милиарда долара, Полша - 44,3 милиарда долара. Други, включително Германия, са МНОГО ПО-ДОЛУ (2014-2025 г.)“, твърди Тръмп, посочва ДПА, добавяйки, че тези данни са сходни с числата в доклад за разходите на НАТО, публикуван миналата година.

Германия планира да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от БВП до 2029 г., шест години по-рано от времевата рамка за разходите, уточнява ДПА. Няма повод нашата страна да се страхува да говори за разходите си за отбрана, отбеляза Мерц в петък на форума "Б3+1", цитиран от Ройтерс. „Ние също приемаме руската заплаха много сериозно и се въоръжаваме срещу нея“, каза канцлерът.

От друга страна, при визитата си в Берлин в сряда генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали германския принос, като изтъкна активната, лидерска роля на Федералната република, която тя е започнала да играе в алианса, отбелязва ДПА.

Срещата на Мерц с балтийските лидери

Дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара (7 и 8 юли) канцлерът на Германия и балтийските лидери обещаха в Берлин по-твърдо възпиране на Русия и повече помощ за Украйна, отбелязва сайтът на телевизия „Евронюз“.

„Сигурността на балтийските страни е и сигурността на Германия“, каза канцлерът Фридрих Мерц (ХДС), докато приветства лидерите на Естония, Латвия и Литва в Берлин. Той визираше плоча на кметството на Вилнюс, на която пише „Сигурността на Литва е нашата сигурност. Защитата на Вилнюс е защитата на Берлин.“ Цитатът е от реч, която той произнесе на церемонията по устройването на 45-а бронирана бригада на Бундесвера в Литва през май миналата година, припомня "Евронюз".

Подготовката за срещата на върха на НАТО следващата седмица в турската столица Анкара беше сред приоритетите на форума в Берлин. На съвместна пресконференция Мерц заяви, че Германия "взима присърце" координацията с Естония, Латвия и Литва и "това ще си остане така и след срещата на върха на НАТО“. Той добави, че срещата на върха „трябва да бъде успешна“, като направи трансатлантическия алианс „по-европейски". Естонският премиер Кристен Михал на свой ред каза, че срещата на върха „трябва да се фокусира върху резултатите“.

За форума на НАТО Германия, Литва, Латвия и Естония очертаха три приоритета, посочва „Евронюз“.

„Първо: решихме 5% от разходите за отбрана миналата година в Хага, но важното е, че сега това число се трансформира в реални възможности. Понякога виждаме, че това не е въпрос на пари, а на закупуване на подходящо оборудване, подходящо въоръжение и виждаме, че трябва да подсилим отбранителната индустрия на всяка държава от НАТО“, каза президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс.

„Второ: важно е, въпреки някои дискусии, които водим в алианса – някои публични, някои частни – той да е единен и да е на едно мнение по Член 5 (за колективната отбрана – ако нападнат една страна от НАТО, я защитават всички останали, бел. ред.), да стои заедно зад всички ангажименти“, акцентира Ринкевичс.

Латвийският президент е на мнение, че всяко нападение срещу балтийските държави би се равнявало на „директна конфронтация“ с НАТО. „Това е нещо, което понякога пропускаме във всички наши дискусии - когато говорим за сигурността на всеки един съюзник, говорим за сигурността на целия алианс“, каза той. По думите му третият общ приоритет, разискван в Берлин, е осигуряването на непрекъсната подкрепа за Украйна. „Надявам се, че ще стигнем до обща позиция, когато става въпрос за справяне с руските и беларуските хибридни заплахи и всички други провокации“, добави той.

"Германия се учи от своите балтийски съюзници. Те осъзнаха много по-рано, че трябва да сме готови да направим нещо за нашата свобода, нашата сигурност и нашия просперитет. Руската заплаха не е абстрактна; тя е много реална на източния фланг на НАТО“, заяви канцлерът на Германия Мерц, цитиран от „Евронюз“.

Той посочи, че силите на Москва постоянно нарушават въздушното пространство на НАТО, извършват хибридни атаки в киберпространството и повреждат подводни кабели в Балтийско море.

„Москва тества колко единен и решителен алианс е НАТО. Виждаме докъде може да доведе този руски ревизионизъм вече повече от четири години в Украйна“, каза германският лидер, отбелязвайки, че балтийските държави „отдавна са постигнали и надхвърлили“ целта от 3,5% разходи за отбрана, договорена на миналогодишната среща на върха на НАТО в Хага.

Латвийският президент Ринкевичс предупреди, че ако алиансът не успее да постигне целите си, може да се наложи балтийските държави „да платят повече“ в случай на руска атака. „До известна степен разходите за отбрана са също форма на възпиране и именно от това възпиране спешно се нуждаем“, каза той.

И министър-председателят на Естония Михал подчерта необходимостта от превръщане на ангажиментите в конкретни способности. „Съгласихме се да инвестираме повече в отбрана, сега трябва да превърнем тези ангажименти в способности. Естония вече инвестира над 5% от БВП в основна отбрана, другите балтийски държави и Полша правят същото. Нуждаем се и от по-тясно сътрудничество в отбранителната промишленост и повече съвместни обществени поръчки. Ето как по-бързо запълваме разликите в способностите“, заяви Михал.

Той подчерта, че сигурността на балтийските държави е „сигурността на НАТО“, добавяйки, че регионът „познава съседа си“ и „разбира заплахата“. Наричайки Германия „един от най-близките ни съюзници и един от ключовите участници в сигурността на Балтийския регион“, Михал подчерта ролята на Германско-нидерландския корпус, който пое тактическото командване на сухопътните войски на съюзниците в Естония и Латвия, както и приноса на Германия към мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийското море.

Той добави, че ЕС може да „увеличи тези усилия“, като предостави по-голяма подкрепа за военната мобилност, отбранителната промишленост, стратегическите способности на източната граница на Европейския съюз, което е „в общ интерес на ЕС“.

Литовският президент Гитанас Науседа посочи постоянното разполагане на 45-а бронетранспортна бригада на Германия като „укрепване на нашата отбрана“.

„Ако попитате някои литовци какво мислят за германските войници по улиците на Вилнюс или други литовски градове, те ще отговорят, че са повече от добре дошли. Това е най-доброто доказателство и пример за нашата солидарност и нашето приятелство“, каза Науседа, добавяйки, че „Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за своята сигурност“, отбелязва "Евронюз".

Мерц от своя страна се спря и на пътя на Украйна към членство в ЕС, като подчерта предложението си за „асоциирано членство“. „Според мен това е предложение с много широк обхват, такова, каквото не е имало за никоя друга страна кандидат преди. По този начин бихме могли да доближим Украйна до Европейския съюз още сега“, каза Мерц.

Той отбеляза, че подобен статут няма да замести пълноправното членство в ЕС, а вместо това ще послужи като стъпка към него, признавайки, че присъединяването „все пак ще отнеме известно време“.

И министър-председателят на Украйна Михал наблегна на европейските амбиции на Украйна. „Справедливият и траен мир изисква и ясен път към ЕС“, каза той. „Украйна отдавна е готова“, добави той, твърдейки, че ЕС трябва да отвори останалите клъстери за присъединяване за Киев. Това, каза той, „не би било услуга за Украйна“, а в „стратегически и икономически интерес“ на самия ЕС.

Ядрената позиция на Литва

На пресконференцията в Берлин в петък Мерц заяви, че уважава намерението на Литва да разположи ядрени оръжия, предаде ДПА. „Преди всичко това е политическо решение за Литва. То обаче показва и колко сериозно се приема заплахата от Русия в тази страна и как страната е готова да се защити и в това отношение“, каза германският правителствен лидер, цитиран от ДПА.

„В това отношение трябва не само да се въздържа от критики, но и да отбележа с уважение факта, че Литва е готова и по тази линия да защитава територията си, и съответно територията на НАТО“, каза Мерц.

Литовският президент потвърди в петък в Берлин, цитиран от държавните радиа и телевизия на Литва (ЛРТ) и на Латвия (ЛСМ). че страната му иска да се присъедини към западното ядрено възпиране срещу Русия и следователно може да отмени забраната за разполагане на ядрени оръжия. „Преди няколко дни предложих конституционна поправка за отмяна на съществуващото ограничение за евентуално разполагане на ядрени оръжия в Литва“, заяви Науседа.

Според неофициални информации американски ядрени оръжия в момента са разположени в пет държави от НАТО като част от ядреното възпиране на алианса: Германия, Белгия, Нидерландия, Италия и Турция, отбелязва ДПА. Освен това Великобритания и Франция притежават свои собствени ядрени оръжия. За разлика от Литва, нито една от тези седем държави не граничи с Русия.

През март тази година правителството на Финландия обяви, че планира да отмени важащата от близо 40 години пълна национална забрана за внасяне, транспортиране и разполагане на ядрени оръжия на финландска територия. Финландският парламент гласува в полза на отмяната през миналия месец.

Още една държава от НАТО с излаз на Балтийско море - Полша, наскоро заяви интерес да се присъедини към програмата на САЩ за „споделяне на ядрени оръжия“, както и към инициативата за „проактивно възпиране“, представена по-рано тази година от френския президент Еманюел Макрон, отбелязва ЛСМ.

Латвия и Естония поддържат по-предпазлива позиция по отношение на евентуално двустранно ядрено споразумение, вярвайки, че гаранциите, заложени в Северноатлантическия договор, са достатъчни.

Сътрудничеството Латвия – Естония

Латвия и Естония ще си сътрудничат по отношение на стратегическите резерви по силата на меморандум, подписан в рамките на тридневното работно посещение (1-3 юли) на латвийския президент Ринкевичс, съобщи "Балтик таймс". Част от държавната визита бе бизнес форумът „Латвия - Естония: по-силни заедно", посветен на сътрудничеството в областта на отбраната, технологиите с двойно предназначение и високотехнологичните индустрии, отбеляза ЛСМ.

Меморандумът за сигурност на доставките бе подписан от латвийския министър на икономиката Викторс Валайнис и естонския министър на икономическите въпроси и промишлеността Ерки Келдо, информира "Балтик таймс". Документът се основава на споразумението, постигнато по време на съвместното заседание на латвийското и естонското правителство на 27 август миналата година, и има за цел да засили координацията и сътрудничеството между двете страни в областта на сигурността на доставките и стратегическите държавни резерви.

„Подписаният днес меморандум представлява конкретна стъпка към укрепване на общата устойчивост на Латвия и Естония срещу прекъсвания на веригата за доставки и в кризисни ситуации. По-тясното сътрудничество в областта на стратегическите резерви и доставките на гориво означава, че можем да разчитаме един на друг, когато е най-важно. Това е инвестиция в сигурността и икономическата стабилност на нашите две страни“, заяви латвийският министър Валайнис.

В четвъртък Ринкевичс направи специално обръщение към колегата си Карис. „Преминахме през едни и същи опасности. Търсихме отговори на едни и същи въпроси: Как да защитим свободата си? Как да защитим идентичността си? Как да защитим езика си? Украйна в момента се бори със същите предизвикателства. Предизвикателства, които познаваме твърде добре. Знаем какво означава да се бориш за страната си, за свободата си. Границите не трябва да се променят със сила. Всяка нация заслужава правото да определя бъдещето си. Ето защо ние подкрепяме Украйна, където и да е и по какъвто и да е възможен начин", заяви президентът на Латвия.

„Латвия и Естония формират силен стълб, подкрепящ източния фланг на НАТО и Европейския съюз. Отделихме се от руската и беларуската енергийна мрежа. Продължаваме да правим Балтийския регион по-безопасен, по-силен и по-конкурентоспособен", добави латвийският държавен глава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!