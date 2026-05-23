Bangaranga е номер 1 в Германия и Австрия

Bangaranga - закачливият танцов хит на българската певица DARA, която е победителка в тазгодишното издание на „Евровизия“, достигна върха на германските класации за сингли за първи път от 14 години.

Германското изпълнение на родената в Кьолн Сара Енгелс се класира на 27-о място в топ 100 тази седмица, пише kurier.at, цитирани от Нова тв.

В Австрия Bangaranga също дебютира на първо място в класациите. Австрийската песен Tanzschein на Cosmo се класира на второ място.

Песента на DARA е първата песен, спечелила „Евровизия“, която достигна номер едно в Германия след Euphoria на Лорийн през 2012 г. За сравнение, миналогодишният победител Джей Джей от Австрия (Wasted Love), достигна 13-о място в Германия.

Дори германският канцлер Фридрих Мерц коментира песента Bangaranga. Той поздрави българския премиер Румен Радев, който го посети в деня след победата му на „Евровизия“.

„Най-сърдечни поздравления за първото място в европейския песенен конкурс с Bangarang“. Цяла Европа е във възторг от тази песен и тя вероятно ще бъде хитът на лятото на 2026 г.“, предсказа Мерц.

Освен хита номер едно на DARAq три други песни от финала на конкурса за песен на „Евровизия“ попаднаха в настоящата класация Топ 100 на Германия.

Това са Сара Енгелс с Fire на 27-о място, австрийската Cosmó с Tanzschein на 70-о място и шведската Felicia с My System на 87-о място. На финала на „Евровизия“ Енгелс завърши на 23-о място, Австрия - на 24-о, а Швеция - на 20-о

