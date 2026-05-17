Bangaranga огласи летището във Виена, България очаква Дара
Кадър БНТ
Дара и нейният екип се прибират в България. На летището във Виена, както и в самолета, емоциите продължават да кипят. Усмивки, прегръдки, знамена и едно общо пеене на Bangaranga огласят терминала часове след голямата победа.
Изморени, но щастливи, всички се прибират у дома с чувството, че са станали част от нещо историческо.
А песента, която покори Европа, звучи още по-силно точно там - между полетите, куфарите и аплодисментите. България вече чака своите победители, предава БНТ.
